Kemik iliğinin faydaları nelerdir? Kemik iliği ne işe yarar, neye iyi gelir ve nasıl tüketilir?

Kemik iliği tarafından desteklenen hücreler, gerek olduğu zaman değişim geçirir ve beyaz, kırmızı kan hücrelerinin ve trombositlerin meydana gelmesini sağlar. Sarı kemik iliği ve kırmızı kemik iliği olmak üzere iki farklı türü olan kemik iliği depolanan yağları daha sonraki süreçte enerjiye dönüştürmekle görevlidir. Ayrıca bilinen ve keşfedilen birçok faydası bulunmaktadır.

Kemik iliğinin faydaları nelerdir?

Vücutta kan hücresi üretmekten sorumlu olan kemik iliğinden üretilen su, kolajen ve protein dışında insan sağlığı için birçok fayda sağlar. Uzman doktorların da tüketimini desteklediği kemik iliği, önemli bir sağlık takviyesi olarak kabul edilmiştir.

Kemiklerin içinde yer alan yağlı ve yumuşak özellikte bir doku olan kemik iliği, içerdiği çeşitli vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekten dokuların onarılmasına kadar birçok sorunun düzelmesinde yardımcı bir etkendir.

Kemik iliği ne işe yarar? Kemik iliği neye iyi gelir?

Kemik iliği ile hazırlanan ilikli kemik suyunun tıp tarafından da kabul edilen ve uzmanlar tarafından da onaylanan birçok yararı ve işe yaradığı birçok durum bulunmaktadır. En bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sisteme destek verir. İçerdiği amino asitler ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin tüm işlevlerini destekleyici özeliğe sahiptir.

Kemik ve eklem sağlığını destekleyicidir. Doğal bir kolajen olduğundan ve jelatin içeriği sayesinde eklem dokularını onarır. Kemikleri güçlendirici etkisi de bulunur.

İçerdiği kolajen sayesinde cilt sağlığını da destekler. Kırışıklıkları öner ve cilde daha parlak bir görünüm kazandırır.

Kasların onarılmasını destekler. Amino asit ve protein içeriği ile özellikle spor sonrasında kas onarımını hızlandırır.

Kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriği ile kemiklerin yoğunluğunu arttırır.

Uyku kalitesini arttırır.

Gliserin içermesi nedeniyle sakinleştirir ve sinir sistemini rahatlatır.

Metabolizmayı düzenler.

Kilo kontrolünü destekleyicidir.

Kan şekerini dengeler.

Doğal bir detoks etkisi bulunur.

Enerji arttırır.

Kemik iliği nasıl tüketilir? İlikli kemik suyu nasıl hazırlanır?

Kemik iliğini tüketmek için bir hazırlık aşaması gerekir. Dışarıdan hazır olarak da alınabilen ve kolaylıkla temin edilebilen kemik iliği ya da ilikli kemik suyu evde de hazırlanabilir. Bunun için malzemeler ve yapım aşamaları şu şekildedir:

Malzemeler:

1 kilo ilikli kemik (Bacak, kuyruk, kaburga gibi büyükbaş hayvan kemikleri olabilir.)

2 çorba kaşığı elma sirkesi

3 kilo civarı su

1 doğranmış soğan

1 adet kereviz sapı

1 havuç

Biraz tuz

2 diş sarımsak

Yapılışı:

Öncelikli olarak kemikleri çok iyi ve bol suda yıkamak gerekir.

Temizlenen kemikler bir tencerede su ile 10 dakika kadar kaynatılır. Önceden 200 derecede yarım saat kadar fırınlamak da tercih edilebilir.

Kaynayan kemiklere doğranmış havuç, kereviz sapı, sarımsak ve soğan eklenir.

Biraz daha kaynadıktan sonra elma sirkesi eklenir.

Üzerine su eklenir.

Kaynarken oluşan köpükler bir kaşık yardımı ile toplanmalıdır.

Kısık ateşte 12 ile 24 saat arası kaynatılmalıdır.

Pişme işlemi bittikten sonra kemikler ve sebzeler sudan çıkartılır.

Su ince bir elek ya da süzgeçten geçirilir.

Oda sıcaklığında birkaç saat bekletilen kemikler buzdolabında dinlendirilir.

Yemeklerde ve çorbalarda kullanılır.

Hazırlanan kemik suyunun, antioksidan etkisinin artması için zencefil, karabiber ya da zerdeçal gibi baharatlar da eklenebilir. Ayrıca damak tadına göre kekik ve defne yaprağı ile de kullanılabilir. Birçok salatada, çorba ya da yemek yapımında kullanılabilen kemik iliği suyu düzenli tüketildiğinde sağlık için olumlu etkiler yaratır.

Mutfaklarda ve çeşitli tariflerde kullanımı bulunan ilikli kemik suyu yoğun bir besin içeriğine sahiptir. Bu özeliği ile sindirimi de kolaydır. Bağışıklık sistemini desteklediği ve insan sağlığı için çok faydalı olduğu gibi yemeklere de lezzet katmaktadır.