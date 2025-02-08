Kendi mezarını kazdı! Her gece mezarında uyuyor

Çiftçilikle uğraşan ve eşiyle birlikte köyde yaşayan Karabela, kazma ve kürekle toprağı kazıp hazırladığı mezarını büyük bir özenle oluşturdu.

MEZARINI YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN ÖNLEM ALDI

Mezarı, yağmurdan korunması için naylon ve çatı parçalarıyla kapatıldı. Ahmet Karabela, her akşam mezarına gelip dua ederken, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler," diyerek düşüncelerini paylaştı.

“BURASI BENİM MEKANIM”

Mezarını kazmasının arkasındaki motivasyonun sadece kendi isteği olmadığını, köydeki her mezarın kazılmasında katkı sağladığını belirtti.

"Her adam böyle mezar kazamaz, Allah bana güç vermiş," diyen Karabela, mezarına bazen geceleri de gelip yattığını söyledi, "Çünkü burası benim mekanım" dedi.

“KÖYDEKİ MEZARLARDA EMEĞİ BÜYÜK”

Köy muhtarı Yusuf Taşova, Ahmet Karabela'nın köyde çok sevildiğini ve tüm kazılan mezarlarda emeği bulunduğunu belirterek, "Kimseye kalbini kırmamıştır, herkese yardım etmiştir. Allah uzun ömür versin," ifadelerini kullandı. Karabela’nın bu davranışı, köy halkı tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak:İHA