Kendi mezarını kazdı! Her gece mezarında uyuyor

Çiftçilikle uğraşan ve eşiyle birlikte köyde yaşayan Karabela, kazma ve kürekle toprağı kazıp hazırladığı mezarını büyük bir özenle oluşturdu.
Mezarı, yağmurdan korunması için naylon ve çatı parçalarıyla kapatıldı. Ahmet Karabela, her akşam mezarına gelip dua ederken, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler," diyerek düşüncelerini paylaştı.
Mezarını kazmasının arkasındaki motivasyonun sadece kendi isteği olmadığını, köydeki her mezarın kazılmasında katkı sağladığını belirtti.
"Her adam böyle mezar kazamaz, Allah bana güç vermiş," diyen Karabela, mezarına bazen geceleri de gelip yattığını söyledi, "Çünkü burası benim mekanım" dedi.
Köy muhtarı Yusuf Taşova, Ahmet Karabela'nın köyde çok sevildiğini ve tüm kazılan mezarlarda emeği bulunduğunu belirterek, "Kimseye kalbini kırmamıştır, herkese yardım etmiştir. Allah uzun ömür versin," ifadelerini kullandı. Karabela’nın bu davranışı, köy halkı tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak:İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum