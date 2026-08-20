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Son dakika | 6 ayda dikkat çeken artış! Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte kadın ve erkek sayısı

Son dakika haberi: Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı. 1 Temmuz itibarıyla yeni rakamlar belli oldu. Buna göre ülkemizin nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Son dakika | 6 ayda dikkat çeken artış! Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte kadın ve erkek sayısı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

6 AYDA 228 BİN ARTIŞ

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

TÜRKİYE 86 MİLYON 320 BİN

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

ERKEK VE KADIN SAYISI BELLİ OLDU

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye erkek nüfus tüik Kadın
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