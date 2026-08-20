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Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi

Son seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yarıştığı üç ayrı senaryo ortaya kondu. Üç senaryoda da fark yüzde 15-20 civarlarında ölçülürken yüzde 50 oranının değişmemesi dikkat çekti. Arayı en çok açan isim de göze çarptı.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'deki "mutlan butlan" krizi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla dönüşü, Yeni Parti'nin kurulmasıyla siyasi dengelerin değişmesi derken cumhurbaşkanlığı seçimleri günden güne yaklaşıyor. Bu sırada seçim anketleri son dengeleri gözler önüne sermeye devam ediyor. Son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'in ayrı ayrı aldığı oy oranları ölçüldü.

60 İLDE 2 BİN 300 KİŞİYE SORULDU

Araştırma Türkiye genelinde 60 ilde 2 bin 300 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında sırasıyla Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bulunması durumunda hangi adaya oy verecekleri soruldu. Sonuçlarda "kararsız", "fikrim yok" ve protesto yanıtları ölçüm dışında bırakıldı. İki adaydan birini tercih eden katılımcılar üzerinden yeniden oranlama yapıldı.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi 1

ÜÇ İSİM DE YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Araştırmada, varsayımsal Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur eşleşmelerinin üçünde de Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki isim yüzde 50 eşiğinin üzerinde ölçüldü.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi 2

EN ÇOK FARK 'YAVAŞ' SENARYOSUNDA

Mansur Yavaş yüzde 60,17, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,83 olarak ölçüldü. Bu eşleşmede Yavaş’ın farkı 20,34 puan oldu.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi 3

ÖZGÜR ÖZEL SENARYOSU

Özgür Özel yüzde 58,73, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,27 olarak ölçüldü. Özel’in farkı 17,46 puan olarak hesaplandı.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi 4

EKREM İMAMOĞLU SENARYOSU

Ekrem İmamoğlu yüzde 57,47, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42,53 olarak ölçüldü. İmamoğlu’nun farkı 14,94 puan oldu.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi 5

Böylelikle en çok fark Mansur Yavaş - Cumhurbaşkanı Erdoğan senaryosunda, en az fark ise Ekrem İmamoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan senaryosunda ölçüldü.

Üç aday, tek rakip: Cumhurbaşkanı Erdoğan a karşı Özel, Yavaş, İmamoğlu anketi 6

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