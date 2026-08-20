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Trump'ın elindeki gizemli detay: Makyaj yapmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın elindeki morlukları bu kez makyajla gizlemesi dikkat çekti. Daha önce de ellerindeki morluklarla gündeme gelen Trump'ın yeni görüntüleri tartışma yaratırken, Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump'ın elindeki gizemli detay: Makyaj yapmış

ABD'nin en yaşlı başkanlarından biri olarak bilinen ve seçim kampanyası sürecinde rakibi Joe Biden'ın yaşını sık sık gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın dün katıldığı iki etkinlikte çekilen fotoğrafları endişe yarattı.

Beyaz Saray'da düzenlenen iki etkinlikte kameralar karşısına çıkan Trump'ın morarmış sağ eli ve elinin üzerine yaptığı makyaj dikkatlerden kaçmadı.

80 yaşındaki başkanın günün ilk kamuoyu önündeki etkinliği, Güney Çimliği'ndeydi; burada son gösteriş projesi olan helikopter pistinin inşaatını ele aldı ve balo salonunun Beyaz Saray'ın "askeri bir bileşeni" olduğunu, hatta "bomba sığınakları" içereceğini açıkladı.

Trump ın elindeki gizemli detay: Makyaj yapmış 1

Kripto para ve finans yöneticileriyle bir araya gelen Trump'ın elinin görüntüsü tartışma yarattı.

Trump 20 dakikadan fazla konuştu, zaman zaman tadilat becerileriyle ve "bayrak direklerinde çok iyi" olduğuyla övündü. Haber ajansı Reuters'ın çektiği fotoğraflarda ise Trump'ın morarmış eli renk değiştirmiş ve şişmiş görünüyordu.

Beyaz Saray'ın geçen Temmuz ayında açıkladığı üzere, Trump, yaşlılarda yaygın bir durum olan ve kanın alt ekstremitelerden kalbe geri dönmesini zorlaştıran kronik venöz yetmezlikten muzdarip. Alt bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik, Trump'ın sık sık gösterdiği bir semptom.

Trump, bir zamanlar kompresyon çoraplarını denediğini ancak beğenmediğini kabul etmiş ve bunun yerine, uzun süre oturmaktan kaçınmaya çalıştığını söylemişti.

Çarşamba günü daha sonra, Trump'ın makyajlı eli, kripto para ve finans yöneticileriyle Roosevelt Odası'nda düzenlenen bir basın toplantısında görüldü.

Reuters tarafından yakın çekimde görüntülenen Trump'ın "renk değiştirmiş" sağ eli, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Trump ın elindeki gizemli detay: Makyaj yapmış 2

Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morlukların sık sık el sıkışmasından ve son 25 yıldır önerilenden daha yüksek miktarda (günde 325 miligram) aldığı aspirin dozundan kaynaklandığını iddia etti.

Beyaz Saray, yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak daha önce Trump'ın "halkın adamı olduğunu ve tarihteki diğer tüm başkanlardan daha fazla Amerikalıyla buluşup her gün el sıkıştığını" iddia etmişti.

Trump, Ocak ayında Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Biraz batıl inançlıyım. Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden kalın kan akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kan akmasını istiyorum. Anlamlı geliyor mu?" demişti.

Trump, bunu telafi etmek için makyajını yaklaşık 10 saniyede yaptığını dile getirmişti.

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