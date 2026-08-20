MOSSAD başkanı ile Suriye'nin kritik teması! Çarpıcı Türkiye detayı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman'ın 14 Ağustos’ta İdlib’teki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırı öncesinde telefonda görüştüğü iddia edildi.

MOSSAD BAŞKANI'YLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Suriye’nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırı öncesinde, İsrail ve Suriye arasında Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi döneminde gerçekleşen en üst düzey temasın yapıldığı öne sürüldü. Reuters haber ajansının adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman'ın İdlib saldırısından günler önce, 14 Ağustos’ta telefonda görüştüğü iddia edildi.

TÜRKİYE DETAYI

Haberde, Gofman'ın görüşmede Türkiye’nin Suriye'de artan askeri varlığı, silah satışları ve Suriye ordusuna İHA sevkiyatları konusundaki endişelerini dile getirdiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Suriye ya da İsrail tarafı söz konusu görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

SALDILARI KABUL ETTİLER

Öte yandan İsrail, dün yaptığı açıklama ile 18 Ağustos’ta İdlib kentinin doğu kırsalında yer alan stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendiğini kabul etmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır