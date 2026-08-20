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MOSSAD başkanı ile Suriye'nin kritik teması! Çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yaptığı saldırı geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye sınırına 70-80 kilometredeki saldırıdan önce MOSSAD başkanı ile Suriye Dışişleri Bakanı'nın görüştüğü iddiası ses getirdi. Görüşmedeki Türkiye detayı ise dikkat çekti.

MOSSAD başkanı ile Suriye'nin kritik teması! Çarpıcı Türkiye detayı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman'ın 14 Ağustos’ta İdlib’teki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırı öncesinde telefonda görüştüğü iddia edildi.

MOSSAD başkanı ile Suriye nin kritik teması! Çarpıcı Türkiye detayı 1

MOSSAD BAŞKANI'YLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Suriye’nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırı öncesinde, İsrail ve Suriye arasında Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi döneminde gerçekleşen en üst düzey temasın yapıldığı öne sürüldü. Reuters haber ajansının adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman'ın İdlib saldırısından günler önce, 14 Ağustos’ta telefonda görüştüğü iddia edildi.

MOSSAD başkanı ile Suriye nin kritik teması! Çarpıcı Türkiye detayı 2

TÜRKİYE DETAYI

Haberde, Gofman'ın görüşmede Türkiye’nin Suriye'de artan askeri varlığı, silah satışları ve Suriye ordusuna İHA sevkiyatları konusundaki endişelerini dile getirdiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Suriye ya da İsrail tarafı söz konusu görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

SALDILARI KABUL ETTİLER

Öte yandan İsrail, dün yaptığı açıklama ile 18 Ağustos’ta İdlib kentinin doğu kırsalında yer alan stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendiğini kabul etmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Türkiye Mossad saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Normal. Adı üstünde Arap ve işbirlikçileri hainlik içinde
Siz daha surıye ve suriyelilere destek çıkmaya devam edin
sadece bir iddia, kesin bir şey yok.
konunun Suriyelilere destek cikmayla ne alakası var israil ortalığı karıştırmaya çalışıyor
hani idlib 82 di bu gidişle bizden topraklarımızda düşecek
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