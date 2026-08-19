Yer: Şanlıurfa! Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Olay, geçen pazar günü Siverek-Viranşehir karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretinden dönen M.A.S.'nin kullandığı otomobil, bir süre kırsal yolda başka bir araç tarafından takip edildi. Ardından bir kamyonet ve başka bir otomobilin de katılmasıyla takip eden araç sayısı 3’e çıktı. Arkadan takip eden aracın önce yol istediğini düşünen böbrek hastası ve engelli M.A.S., aracına yol verdi. Ancak bir süre sonra takip eden şüpheliler, M.A.S. ve ailesinin bulunduğu otomobile tüfekle ateş açtı.

AİLEYİ ARAÇTAN İNDİRİP DARP ETTİLER

Korkuya kapılan sürücü M.A.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Şüpheliler daha sonra otomobilin önünü keserek araçta bulunan engelli aileyi araçtan indirdi. Aile, şüpheliler tarafından darp edildi. Bir süre kendi aralarında konuşan şüpheliler, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaşananların ardından korkuya kapılan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Jandarma ekipleri, mağdurların verdiği eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, olayın bir yanlış anlaşılma nedeniyle meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

Mağdur aile ise kimseyle husumetlerinin bulunmadığını, olayın yol verme meselesi olduğunu düşündüklerini ancak şüphelilerin kendilerini başka kişilerle karıştırarak saldırdıklarını ifade etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır