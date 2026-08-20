Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını vurgulayan ABD Başkanı, bu yılın sonlarına doğru Kim ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Kim ile görüşebileceğini söyledi. ABD'nin "akıllı" bir başkana sahip olduğu sürece Kuzey Kore'nin "davranışlarına dikkat edeceğini" savunan Trump, "Eğer aptal bir başkanımız olursa, o zaman muhtemelen o kadar da iyi davranmayacaklar." diye konuştu.

Kuzey Kore liderinden bir mektup alıp almadığı sorusuna, "Şu anda bunu size söyleyemem." karşılığını veren Trump, Kim ile iyi anlaştığını vurgulamakla yetindi.

"BAŞKAN OLSAYDIM İZİN VERMEZDİM"

Kuzey Kore'nin halihazırda çok sayıda nükleer silaha sahip olduğunu anlatan Trump, "Bunun olmasına asla izin verilmemeliydi. Ben başkan olsaydım buna izin vermezdim ama bir şekilde artık o silahlara sahip durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

"BEN GÖREVDEYKEN ÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Trump, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma kararına ilişkin sürecin sorulması üzerine, Kuzey Kore ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti. Kuzey Kore’ye karşı olduğu açık olan devasa askeri tatbikatlara da karşı olduğunu söyleyen Trump, "Kendisiyle dostane ilişkiler içindeyken önümüzdeki iki buçuk sene boyunca herhangi bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak" dedi.

TRUMP, KUZEY KORE’YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI OLMUŞTU

Trump, Haziran 2019’da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır