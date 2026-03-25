Kendini arabaların önüne atmasıyla gündem olmuştu! Kahreden haber

Giresun'da kendisini aracın önüne atarak kaza süsü vermeye çalışan bir vatandaşın o anları izleyenleri güldürmüştü. 62 yaşındaki şahıstan kahreden haber geldi. Şahsın, evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

KAHREDEN ÖLÜM

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 62 yaşındaki Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, Demiray'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMASIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Öte yandan, Fevzi Demiray daha önce Cemal Gürsel Caddesi ile Gazi Caddesi kavşağında bulunan Şeyh Camisi önünde, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla gündeme gelmişti.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

