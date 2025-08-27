HABER

Kendini komiser olarak tanıttı! Yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı

Bursa'da, telefonla aradıkları, kendilerini ‘komiser’ olarak tanıttıkları 75 yaşındaki emekli M.K.'yi, 5 milyon 145 bin TL dolandıran T.İ. (20) ile Y.K. (35), dün İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelilerden T.İ. tutuklandı. Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 22 Ağustos’ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli M.K.'yi arayıp, kendilerini ‘komiser’ olarak tanıtan şüpheliler, ‘Gizli bir operasyon yapıldığı ve altın ile dövizlerinin tehlikede olduğu’ yalanıyla korkutup, kendi numaralarını ‘Hakan oğlum’ olarak kaydettirdi.

Şüpheliler, M.K.'nin hesabından paralarını çekmesini ve evindeki altınlarla birlikte poşete koymasını istedi. Bunun üzerine M.K. banka hesaplarından çektiği 22 bin avro, 66 bin dolar ile 21 çeyrek altın, 10 Ata altını, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzükten oluşan ve toplam değeri 5 milyon 145 bin TL olan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu. Aynı gün M.K., kendisine söylenen yere gidip, üzerinde mont ve yüzünde maske bulunan şüpheliye parola olarak ‘Elma’ kelimesini söyleyip, poşeti teslim etti.

KORSAN TAKSİYLE KAÇMIŞ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtları inceleyip, Y.K. ve T.İ. adlı şüphelileri tespit etti. Para ve ziynet eşyaları elden alan şüphelinin kameralara yakalanmamak için kapüşonlu mont giydiği ve yüzünü tıbbi maskeyle kapattığı, olay yerinden de korsan taksiyle kaçtığı saptandı.

Dün düzenlenen operasyonla İstanbul’daki adreslerinde yakalanıp Bursa’ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ., ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Y.K. ise serbest bırakıldı.

