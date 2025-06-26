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Kendini MİT'çi olarak tanıttı, iş kadınıyla evlendi! 5 yılda 500 milyon liralık vurgun... "Başka insanları nasıl öldürdüğünü anlatarak korku yarattı"

Film senaryolarına konu olacak dolandırıcılık olayı bu kez Türkiye’nin en büyük çelik tel örme firmalarından birinin sahibi olan iş kadını Seher Şener'in başına geldi. Harun Şener, kendisini MİT mensubu olarak tanıttı ve Seher Şener ile bu sayede evlendi. İş kadını kandıran Harun Şener, 5 yılda 500 milyon liralık vurgun yaptı. Abdullah Çatlı ve Alaattin Çakıcı döneminde görev aldığı yalanını atan Şener, sözde öldürdüğü insanları anlatarak kadında korku yarattı. İşte tüm detaylar...

Kendini MİT'çi olarak tanıttı, iş kadınıyla evlendi! 5 yılda 500 milyon liralık vurgun... "Başka insanları nasıl öldürdüğünü anlatarak korku yarattı"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye’nin en büyük çelik tel örme firmalarından birinin sahibi olan iş kadını Seher Şener, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan bir dolandırıcının hedefi oldu.

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KENDİNİ 'MİT MENSUBU' OLARAK TANITTI! 5 YILDA 500 MİLYON LİRA

Şener, kendisini 'Üst düzey MİT mensubu' olarak tanıtan Harun Şener'in tuzağına düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile mahkemesi belgelerine göre Şener, 5 yıl boyunca Seher Şener’in 500 milyon TL’lik mal varlığına el koydu.

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Üç çocuk annesi olan Seher Şener, boşandıktan sonra tamamen şirketine odaklandı. Seher Şener, aynı sektörde çalışan Harun Şener ile tanıştı. Harun Şener, tanıştıktan bir süre sonra ortadan kayboldu ve tekrar 2017 yılında ortaya çıktı.

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ABDULLAH ÇATLI VE ALAATTİN ÇAKICI YALANI

Tekrar ortaya çıkan Harun Şener, kendisini 'MİT’in üst düzey operasyon ekibinden' biri olarak tanıttı. Harun Şener kendisinin, Abdullah Çatlı ve Alaattin Çakıcı döneminde görev aldığını, 6 yıl Ergenekon’dan cezaevinde kaldığını ve şimdi görevine geri döndüğünü öne sürdü.

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İkili arasında bu süreçten sonra başlayan yakınlaşma, evliliğe döndü. Seher Şener, kızının da teşvikiyle 21 Haziran 2019'da Harun Şener ile evlendi.

5 YIL BOYUNCA SİSTEMATİK OLARAK KANDIRDI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Seher Şener, 5 yıl boyunca bu kişinin kendisini sistematik şekilde kandırdığını, yalnızca 5-6 ay birlikte yaşadıklarını, Şener’in aslında eski eşi F.D. ile birlikte olduğunu belirtti.

Harun Şener, kadından defalarca yüklü paralar aldı. Kendi ifadesine göre, bir seferde 10 milyon TL, başka bir zaman 5 milyon TL verdi. Ayrıca 500 tam altın, 200’ün üzerinde çeyrek altın ve ziynet eşyaları da dahil olmak üzere, toplamda 500 milyon TL değerinde mal varlığını kaybettiğini söyledi.

LÜKS ARACI SATTI, BAŞKA BİR ARACI BOŞANDIĞI AĞABEYİNİN ÜZERİNE KAYDETTİRDİ

Seher Şener, Harun Şener’in kendi kullanımındaki lüks aracını sattırıp parasını aldığını, “MİT’in ihtiyacı var” diyerek aldırdığı bir başka aracı ise boşandığı eşinin ağabeyinin üzerine kaydettirdiğini öğrendiğini söyledi. Şirkete ait iki aracı da bu kişiye devretmek zorunda kaldı.

"BAŞKA İNSANLARI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATARAK KORKU YARATTI"

Seher Şener, Harun Şener’in sürekli silah tehdidiyle kendisine şiddet uyguladığını, korku yarattığını belirtti. Dilekçelere yansıyan ifadelere göre, Şener "Başka insanları nasıl öldürdüğünü anlatarak korku yarattı, bir gece zorla domuz avına götürüp yol boyunca boğazını sıkarak şiddet uyguladı" Harun Şener hakkında Seher Şener’e karşı 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca, Seher Şener’in çocuklarına eziyet suçundan da mahkumiyet aldı.

BABA TUTUKLU, OĞLU FİRAR

Harun Şener şu anda İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir "silahlı yağma" davasında tutuklu yargılanıyor. Aynı davada sanık olan oğlu İsmail Taha Şener ise firari durumda. Baba-oğul, çeşitli dolandırıcılık suçlamalarıyla bilinen Servet Bildek ve İsmail Benzer’i yağmalamakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık MİT
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