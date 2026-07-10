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Kendini yakmak isteyen yaşlı kadın makilik alanı ateşe verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 61 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre kendisini benzinle yakmak isterken 10 hektarlık alanı yaktı. Ekipler tarafından alevlerin arasından kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kendini yakmak isteyen yaşlı kadın makilik alanı ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde yaşayan kayıp Deniz Delibalta E. için (61) arama başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ve komşuları yaşlı kadını evinin 500 metre ilerisinde kendisini benzinle yakmak isterken yakalandı. Son anda kurtarılan yaşlı kadın alevler arasından çıkarılırken 10 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.

YAŞLI KADIN KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ MAKİLİK ALAN ALEV ALDI

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırmada, alevlerin 61 yaşındaki Deniz Delibalta E.'nin kendisini benzinle yakmak istediği sırada başladığı belirlendi. Olayın ardından evinde bulunan kadının ilk muayenesinde el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertunç'un tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kendini yakmak isteyen yaşlı kadın makilik alanı ateşe verdi 1

"KADINI BULDUĞUMUZ ANDA BİR ANDA ALEV YÜKSELDİ"

Yangına müdahale eden komşusu Hüseyin Can, sabah saatlerinde kadının bakıcısının kendisine ulaşarak komşusunu bulamadıklarını söylediğini belirtti. Bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Can, "Burada yaşıyorum. Sabah komşumun bakıcısı bana gelip 'Deniz Hanım yok' dedi. Biz Deniz Hanım'ı aramaya, onlar da jandarmayı aramış. Benim de AFAD'dan tanıdıklarım vardı, onlara aramaya başladık. Aradık, bulamadık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı. Ben eve su almaya koştum, söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. İtfaiyeyi aradık, söndürmeye çalıştık. Yangın çok büyüdü bu hale geldi. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı, kadının yürümesi bile imkansız. Yaşlı, hasta zor durumda. Vallahi orada bir kutu vardı ama ilaç kutusu mudur, başka bir şey midir bilemiyorum; yangın çıktıktan sonra patladı. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık. Benim önümde bir arkadaş vardı, onlar kurtardı" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla yaşlı kadın
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