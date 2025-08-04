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Kendisi de kız çocuğu evlat edinmiş! Karaman iğrenç iddiayla çalkalanıyor: Genç kızı taciz eden müdür hakkında şok detay

Karaman günlerdir bir rehabilitasyon merkezinde müdür S.B.'nin, devlet koruması altında olan ve koruyucu aile yanında kalan bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla çalkalanıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girdiği mide bulandıran skandalla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan S.B'nin kendisi de "koruyucu aile" olarak kimsesiz bir kız çocuğunu evlat edinmiş!

Kendisi de kız çocuğu evlat edinmiş! Karaman iğrenç iddiayla çalkalanıyor: Genç kızı taciz eden müdür hakkında şok detay

Karaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da harekete geçiren taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde müdür olan S.B.'nin, devlet koruması altında olan ve koruyucu aile yanında kalan bir genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.

TACİZ İDDİASI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Aile ortamında büyüyen ve müdürün tacizine maruz kalan genç kız suç duyurusunda bulunmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre; taciz iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Olayla ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Kendisi de kız çocuğu evlat edinmiş! Karaman iğrenç iddiayla çalkalanıyor: Genç kızı taciz eden müdür hakkında şok detay 1

MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bağlı kuruluşlarımızdan birinde görev yapan bir personel hakkında ortaya atılan taciz iddiaları üzerine, ilgili merciler tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından disiplin soruşturması yürütülmekte olup, adı geçen personel geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuz, sürecin ilk anından itibaren gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Adli ve idari süreçler devam etmekte olup, yargı ve yetkili disiplin mercilerinin vereceği kararlar doğrultusunda tüm işlemler eksiksiz şekilde yerine getirilecektir."

Kendisi de kız çocuğu evlat edinmiş! Karaman iğrenç iddiayla çalkalanıyor: Genç kızı taciz eden müdür hakkında şok detay 2

KENDİSİ DE KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMİŞ

Kız çocuğunu taciz eden müdür S.B’nin de koruyucu aile olduğu ve kimsesiz bir kız çocuğunu evlat edindiği öğrenildi.

ŞEHİT YAKINI DA TACİZ EDİLMİŞTİ

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Önceki yıllarda şehit yakını bir kadın çalışanın, İl Müdür Yardımcısı İ.K., tarafından tacize uğradığı iddiaları gündeme gelmiş ve iddiaların ardından İ.K, zorunlu emekliliğe ayrılmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinsel istismar Karaman cinsel taciz
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