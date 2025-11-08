Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta yaşayan 75 yaşındaki yaşlı adam, kendisinden üç gündür haber alamayan yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Burhanettin Şen’in ölüm sebebinin araştırılması üzerine otopsi işlemleri başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’ta bulunan Aras Apartmanı’nda ortaya çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Burhanettin Şen’e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla dairesine gitti. İçeri giren Şen’in oğlu, babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Burhanettin Şen’in hayatını kaybettiği teyit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Şen’in cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili olarak apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, dairede herhangi bir zorlama izi olup olmadığını da araştırıyor. Olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır