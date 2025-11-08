HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta yaşayan 75 yaşındaki yaşlı adam, kendisinden üç gündür haber alamayan yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta yaşayan 75 yaşındaki yaşlı adam, kendisinden üç gündür haber alamayan yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Burhanettin Şen’in ölüm sebebinin araştırılması üzerine otopsi işlemleri başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’ta bulunan Aras Apartmanı’nda ortaya çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Burhanettin Şen’e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla dairesine gitti. İçeri giren Şen’in oğlu, babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu ve durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Burhanettin Şen’in hayatını kaybettiği teyit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Şen’in cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili olarak apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, dairede herhangi bir zorlama izi olup olmadığını da araştırıyor. Olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralıAlkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntüGöbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntü

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.