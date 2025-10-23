Kendisine havlayan köpeği ezen şüpheli yakalandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Aracıyla kendisine havlayan sokak köpeklerinden birini ezen şahsın eylemi bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri çalışma başlattı. Sokak hayvanını ezen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır