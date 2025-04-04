Kendisine yardımcı olmak isteyen polisi itip, "Köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti

Olay, gece yarısı Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldığı iddia edilen ve kısmen kendinde olmayan G.C. (34) isimli kadın cadde üzerindeki birçok esnafın dükkanına girerek rahatsızlık verdi. Kimi dükkana girip oturan, kimi dükkanda bağırıp çağıran kadın esnaf tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri kadına yardımcı olmak isterken, polis memurlarını iten kadın telefonda konuştuğu kişiye polis memurlarını kastederek, "Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti. Kadının güçlük çıkarması üzerine olay yerine kadın polis memurları istendi. Gelen kadın polis memurları bir süre alkollü kadını sakinleştirmeye çalışırken, bir türlü sakinleşmeyen kadın zor kullanılarak polis aracına götürüldü. Araca bindirilen kadın polis ekiplerince evine bırakıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır