HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kendisine yardımcı olmak isteyen polisi itip, "Köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti

Kendisine yardımcı olmak isteyen polisi itip, "Köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti

04.04.2025 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da aşırı alkollü olarak çıktığı sokakta esnafın dükkanına girerek rahatsızlık veren kadın kendisine yardımcı olmak isteyen polis memurlarını itip, "Köpek gibi bekliyorlar" diyerek telefonda konuştuğu kişiye polisleri şikayet etti.

Kendisine yardımcı olmak isteyen polisi itip, "Köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti

Olay, gece yarısı Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldığı iddia edilen ve kısmen kendinde olmayan G.C. (34) isimli kadın cadde üzerindeki birçok esnafın dükkanına girerek rahatsızlık verdi. Kimi dükkana girip oturan, kimi dükkanda bağırıp çağıran kadın esnaf tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri kadına yardımcı olmak isterken, polis memurlarını iten kadın telefonda konuştuğu kişiye polis memurlarını kastederek, "Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti. Kadının güçlük çıkarması üzerine olay yerine kadın polis memurları istendi. Gelen kadın polis memurları bir süre alkollü kadını sakinleştirmeye çalışırken, bir türlü sakinleşmeyen kadın zor kullanılarak polis aracına götürüldü. Araca bindirilen kadın polis ekiplerince evine bırakıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralıManavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Uyku sorununuz varsa bu sendromunuz olabilir...Uyku sorununuz varsa bu sendromunuz olabilir...
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama

Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: Ölümcül düzeyde...

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: Ölümcül düzeyde...

Kırıkkanat ile Saral arasında 'cahillik' tartışması

Kırıkkanat ile Saral arasında 'cahillik' tartışması

Menfeze giren hayvanlar bir anda telef oldu! ‘Koku’ faciası…

Menfeze giren hayvanlar bir anda telef oldu! ‘Koku’ faciası…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.