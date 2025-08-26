HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kendisini odaya kilitledi! Özel Harekat Timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?"

Eskişehir'de aile içi kavganın ardından kendisini bir odaya kapatan adam, Özel Harekat Timi'nin operasyonuyla içeriden çıkartıldı. Ekiplerce bindirildiği ambulansın içerisinden annesine seslenen şahıs, "Annecim size bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?" dedi.

Kendisini odaya kilitledi! Özel Harekat Timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?"

Olay, saat 21.00 sıralarında Sazova Mahallesi Anar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin 1. katında oturan S.Ö. isimli erkek şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kendisini odaya kilitledi! Özel Harekat Timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?" 1

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı. Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi.

Kendisini odaya kilitledi! Özel Harekat Timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?" 2Özel Harekat Timi'ni de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.

Kendisini odaya kilitledi! Özel Harekat Timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?" 3

"NİYE POLİSİ ARIYORSUNUZ?"

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulansın içerisinden annesine seslenerek, "Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenerek sesini de yükselten şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi. Kafasında küçük bir kanama olduğu görülen şahıs, ambulansta pansuman yapılmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa makyajla gizlemedi! Trump'ın eli dünyada gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklamaBu defa makyajla gizlemedi! Trump'ın eli dünyada gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama
Okul tartışmasına Düzce AK Parti İl Başkanı da katıldı! Okul tartışmasına Düzce AK Parti İl Başkanı da katıldı!

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devin Özek yıldız isim için İstanbul planı hazırlıyor...

Devin Özek yıldız isim için İstanbul planı hazırlıyor...

Bakan Yerlikaya duyurdu! Öz kızına ve çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Öz kızına ve çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden şahıs yakalandı

Bir belediye başkanı da CHP'den istifa etti: "Yeni bir yolculuğa çıkıyorum"

Bir belediye başkanı da CHP'den istifa etti: "Yeni bir yolculuğa çıkıyorum"

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Korkunç olay! 4 çocuk annesi eşini katledip intihara kalkıştı

Korkunç olay! 4 çocuk annesi eşini katledip intihara kalkıştı

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.