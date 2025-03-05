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  4. Kendisini yakalayan polisle hatıra fotoğrafı çektirdi: "Geçmiş olsun gençler"

Kendisini yakalayan polisle hatıra fotoğrafı çektirdi: "Geçmiş olsun gençler"

05.03.2025 11:23
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Bursa'da plakasını kapatıp gezen motosikletli gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Polisin, "Geçmiş olsun gençler" diyerek ceza yazdığı sürücü kameraya yansırken, makbuzu eline alan iki arkadaş, polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendisini yakalayan polisle hatıra fotoğrafı çektirdi: "Geçmiş olsun gençler"

Bursa'da motosikletiyle trafiğe çıkan kişi, arkadaşıyla birlikte akaryakıt istasyonuna girdi. Bu esnada istasyonda olan polis memuru, gençlerin motosikletin plakasını kapatarak gezdiğini görünce yanına gitti. Polisi gören gençler, şaşkınlık içinde kimliklerini verdi. Polisin çağırdığı trafik ekiplerince sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 bin 770 lira ceza kağıdını alan iki genç, kendilerini yakalayan polis memurunu aralarına alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. İlginç diyalog kameraya anbean yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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