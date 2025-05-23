Kene ısırığı kabusu bitmiyor! Bir ölüm haberi daha geldi! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi görüyordu: 28 yaşındaki genç kurtarılamadı...

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaşanan ölümler artıyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

KARNINA 9 GÜN ÖNCE KENE YAPIŞMIŞ

Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı.

KENEYİ KENDİSİ ÇIKARMIŞ

Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.

KKKA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaşanan ölümler artıyor. Bu ay içerisinde dört kişi, kene ısırmasının ardından yaşamını yitirdi.

15 Mayıs: Sivas’ın Zara ilçesinde, KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 Mayıs: Tokat’ta KKKA hastalık şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bir bebek yaşamını yitirdi.

Son olarak, 21 Mayıs 2025’te Sivas’ta KKKA tanısı konulan 16 kişiden ikisi hayatını kaybetti.

KKKA NEDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene ısırmasıyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları ve kanama gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Türkiye'nin özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaz aylarında daha sık görülen KKKA, kene temasına bağlı olarak insanlara bulaşmaktadır.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır