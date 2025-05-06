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Kene ısırığına dikkat! Kırım kongo kanamalı ateşin belirtileri nedir? Keneden nasıl korunabiliriz? Uzmanlardan uyarılar...

Erzurum’da sağlık uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına dikkat çeken Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında (Nisan-Ekim) kene ısırıkları yoluyla bulaşan bu hastalığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar, hastalıktan korunmanın yollarını ve belirtilerini açıkladı. Detaylar haberimizde...

Kene ısırığına dikkat! Kırım kongo kanamalı ateşin belirtileri nedir? Keneden nasıl korunabiliriz? Uzmanlardan uyarılar...

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü uzmanları; Kırım Kongo kanamalı ateşinin (KKKA), kenelerle veya hasta hayvanlarla temas sonucu bulaşan, ateş ve kanamalarla seyreden, virüsten kaynaklanan bir hastalık olduğunu ifade etti.

"KENE ISIRIĞI, EN YAYGIN BULAŞMA ŞEKLİDİR"

Yapılan açıklamada, Türkiye’de ilk kez 2002 yılında Tokat ve çevresinde görülen bu hastalığın Erzurum’un da içinde yer aldığı bölgede sıkça görüldüğü ifade edilerek, "KKKA, kenelerin görülmeye başlandığı ilkbahar ve yaz aylarında (Nisan-Ekim) daha sık görülür. Bulaşma kene ısırığıyla en yaygın bulaşma şeklidir. Hasta hayvanlarla temas; Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kanı, eti, idrarı ve vücut sıvıları ile temas sonucunda da bulaş olabilmektedir. İnsandan insana; Hasta kişilerin kanı, idrarı, tükürüğü, kusmuğu veya diğer vücut sıvıları ile korunmasız temas sonucunda bulaşabilir. En çok sağlık çalışanları risk altındadır" denildi.

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KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtiler ise şöyle sıralandı; "Kenenin ısırmasından sonra 1-3 gün (en fazla 9 gün) içinde, hastalıklı kana/sıvıya temas sonrası ise 5-6 gün (en fazla 13 gün) içinde başlar. Ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetler arasındadır. İlerleyen günlerde ise burun, diş eti, cilt altı kanamaları, idrarda ve dışkıda kan, deride morarma, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Geç tanı koyulursa ölüm ihtimali artar. Ne yazık ki tedavi için özel bir ilacı yoktur. Hekim, hastanın durumuna göre tedaviyi düzenler. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir."

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HASTALIKTAN NASIL KORUNULUR?

  • Pikniğe/tarlaya giderken uzun kollu kıyafet, pantolon ve çizme/tulum giyilmelidir.

  • Pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır.

  • Kene bulunan yerlerden dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil tüm vücut kontrol edilmelidir.

  • Kene varsa keneyi ezmeden, döndürmeden, cımbız veya eldivenle çıkarılmalıdır.

  • Eğer çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

  • Kene çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptikle (kolonya örneğin) temizlenmelidir.

  • Kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kasılmasına ve taşıdığı mikropları vücuda aktarmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

  • Hayvanların kanıyla veya dokusuyla direkt temastan kaçınılmalıdır.

  • Kene teması sonrasındaki 10 gün içinde ateş, kas ağrısı, kanama gibi şikayetler gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

  • Sağlık çalışanına kene teması mutlaka söylenmelidir.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene kırım kongo kanamalı ateşi
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