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Kene ısırmasının belirtileri nelerdir? Kene ısırması belirtileri ve tedavisi

Bitkiler yoluyla beslenen türlere genel olarak akar denir. Bunlar arasında sıcakkanlı canlıların bedeninde yaşamlarını sürdürebilen türlere kene adı verilir. Bahar ve yaz aylarında doğanın uyanışıyla beraber park ve bahçelerde daha çok zaman geçirilmesi kene ısırıklarını yaygın hale getirir. Peki, kene ısırması belirtileri nelerdir?

Kene ısırmasının belirtileri nelerdir? Kene ısırması belirtileri ve tedavisi
Defne Vera Şahin

Keneler, beş binden fazla türü olan ve akarlar arasında sınıflandırılan canlılardır. Kene ısırmasının birçok hastalığa sebep olduğu bilinmektedir. Keneden bulaşan enfeksiyonların semptomları genellikle ısırıldıktan birkaç gün ya da 1 hafta sonrasında fark edilir. Bu nedenle kene ısırmasının belirtileri sıklıkla merak edilir.

Kene ısırması belirtileri nelerdir?

Zehirsiz kene ısırma durumlarında herhangi bir belirti oluşmayabilir. Fakat alerjisi olan kişilerde belirgin semptomlara neden olabilir. Bunlar arasında reflekslerin zayıflaması ya da tamamen kaybolması en yaygın belirtiler görülür. Çoğu zaman kas zayıflığı da bu belirtiler arasında yer alır.

Kene ısırması belirtileri arasında kenenin ısırdığı yerin şişmesi ve ağrıması da yer alabilir. Aynı bölgede döküntüler, kabarcıklar ve yanma hissi de görülebilir. Ayrıca kene ısırması sonrası kızarıklık da dikkat edilmesi gereken belirtiler arasındadır. Isıran kenenin herhangi bir hastalık taşımaması durumunda bu etkiler görülmez.

Kene ısırması sonucunda görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yoğun veya hafif baş ağrısı,
  • Halsizlik ve vücutta döküntü,
  • Mide bulantısı ve kusma,
  • Ateş,
  • Lenf düğümlerinin şişmesi,
  • Kaslarda ve eklemlerde ağrılar,
  • Boyun sertleşmesi yer alır.

Kene ısırmasından şüphelenildiği durumlarda herhangi bir belirti beklemeden sağlık kurumlarına başvurulmalıdır. Bu süreçte asla kene çıkarılmamalı ve bir an evvel uzman bir doktora başvurulmalıdır. Uzman bir doktora başvurmak çeşitli enfeksiyon hastalıklardan ve KKKA'dan (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı) korunabilmek için oldukça önemlidir.

Kene ısırması öldürür mü?

Kene ısırmasının ölümcül olup olmayacağı sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Kenenin herhangi bir virüs taşımıyor olması ve uygun tedavilerin vaktinde yapılması halinde kene ısırması genelde ölüme yol açmaz. Fakat ısırma sonrası zaman kaybetmeden sağlık kurumlarına başvurmak özellikle KKKA açısından bu süreçte oldukça önemlidir.

Kene ısırığı tedavisi

Kene ısırığı tedavisinde önemli olan zaman kaybetmeden tıbbi yardım almaktır. Bu süreçte zaman kaybedilmesi insan bedenini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple ısırma sonrasında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmek gerekir. Sağlık kurumuna başvurulmasıyla beraber kene yapıştığı yerden doğru işlemlerle çıkarır ve bölge temizlenir. Ardından kenenin zehirli olup olmadığı tespit edilebilmesi için kan testi işlemleri gerçekleştirilir.

Kene ısırması sonrası kan değerlerine göre enfekte olmayan kişiler taburcu edilebilir. Fakat belli bir zaman sonra tekrardan kontrol amaçlı kan tahlili vermek için hastaneye başvurulmalıdır.

Isırılma sonrası enfeksiyon oluşan hastalarda ise bozulan fizyolojik dengenin sağlanması için elektrolit ve sıvı dengesi için ilaçlar verilir. Bununla beraber pıhtılaşma sorunlarının oluşumuna engel olabilmek için pıhtılaşma faktörü ve taze kan nakli gerçekleştirilebilir.

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kene kırım kongo kanamalı ateşi
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