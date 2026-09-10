Kenelerden bulaşan yeni virüs ortaya çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'de bilim insanları, kene ısırığı yoluyla insanlara bulaşabilen yeni bir virüs tespit etti. Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) adı verilen virüsün ateş, yorgunluk ve mide-bağırsak şikayetlerinin yanı sıra kandaki trombosit seviyesinde düşüşe yol açabildiği bildirildi.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan araştırmanın çıkış noktasını ise dikkat çekici bir durum oluşturdu. Kene kaynaklı Dabie bandavirus (DBV) belirtileri gösteren hastaların yaklaşık yüzde 30'unun yapılan testlerde bu virüs açısından negatif sonuç vermesi, araştırmacıları başka bir etkene yöneltti.

3 BİNDEN FAZLA HASTA İNCELENDİ

Pekin'deki State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity araştırmacıları, Çin'in kene kaynaklı virüslerin yaygın olduğu bölgelerindeki hastanelere kene ısırığı sonrasında başvuran kişilerden alınan örnekleri inceledi.

RNA dizileme ve virüs izolasyonu yöntemlerinin kullanıldığı araştırmada toplam 3 bin 163 hasta test edildi. Hastaların yüzde 10,4'ünde ALTNV pozitifliği saptandı. DBV testi negatif çıkan hastalar arasında ise ALTNV pozitifliği yüzde 15,1'e yükseldi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Tyler Evans, keşfin daha önce bilinen kene kaynaklı virüsler için negatif sonuç veren ancak benzer belirtiler gösteren bazı hastaların durumunu açıklayabileceğini söyledi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Yalnızca ALTNV enfeksiyonu tespit edilen hastalarda en sık görülen bulgular arasında yorgunluk, mide-bağırsak sorunları, trombosit düşüklüğü ve karaciğer enzimlerinde yükselme yer aldı. Bu gruptaki hastaların tamamen iyileştiği bildirildi. Ancak ALTNV ile DBV'nin aynı anda görüldüğü hastalarda tablo daha ağırdı.

Araştırmada iki virüsün birlikte tespit edildiği kişilerde solunum sistemi belirtilerinin yalnızca DBV enfeksiyonu bulunanlara göre daha sık görüldüğü belirtildi. Bu oranlar sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 38 olarak kaydedildi. Böbrek fonksiyonlarında bozulma da bildirildi.

İki virüsle aynı anda enfekte olduğu belirlenen 38 hastanın 7'si hayatını kaybetti. Bu gruptaki ölüm oranı yüzde 18,4 olarak hesaplandı. Ancak bu oran, ALTNV'nin tek başına yüzde 18,4 ölüm oranına sahip olduğu anlamına gelmiyor.

ON BİNLERCE KENE İNCELENDİ

Araştırmacılar Çin'in 15 eyaletinden toplanan yaklaşık 47 bin 500 keneyi de inceledi. ALTNV, örneklerin yüzde 1,3'ünde tespit edildi. Virüse en sık Haemaphysalis longicornis, yani Asya uzun boynuzlu kenesinde rastlandı. Laboratuvar deneylerinde bu kene türünün virüsü farelere aktarabildiği de doğrulandı.

Bu kene türünün dikkat çekici özelliklerinden biri de eşeysiz üreyebilmesi. Tek bir dişi kene çiftleşmeden binlerce yumurta bırakabildiği için popülasyonu hızla artabiliyor.

ABD'DE DE BULUNUYOR AMA VİRÜS HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ

Asya uzun boynuzlu kenesi halihazırda ABD'nin bazı bölgelerine de yayılmış durumda. Ancak araştırmada söz konusu ALTNV virüsünün ABD'deki kenelerde henüz tespit edilmediğinin altı çiziliyor.

Araştırmacılar, ALTNV ve DBV'nin aynı kene türü aracılığıyla taşınabilmesi nedeniyle özellikle SFTS'nin yaygın olduğu bölgelerde enfeksiyonların birbirinden doğru şekilde ayırt edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Kene bulunan alanlarda uzun kollu kıyafetler ve uzun pantolon tercih etmek, açıkta kalan cildi azaltmak, doğada geçirilen zamanın ardından vücudu kene açısından kontrol etmek ve tespit edilen keneyi uygun şekilde çıkarmak, kene kaynaklı enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilecek temel önlemler arasında bulunuyor.