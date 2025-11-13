HABER

Kent estetiğini bozan yazılar ve resimler belediye ekiplerince temizleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevre düzeni ve estetik görünümün korunması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında son 6 ayda 29 duvar yazısı silindi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ortak yaşam alanlarının daha temiz ve daha düzenli olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Boya Badana Birimi tarafından kent genelinde çevre düzeni ve estetik görünümün korunması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İlçe genelindeki park, duvar, kamu binaları gibi alanlara yapılan resimler, yazılar, karalamalar ve boyamalar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Yeniden boyanarak düzenli bir görünüme kavuşturulan alanlar kent estetiğine uygun hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında son 6 ay içerisinde 29 duvar yazısı silindi. Belediye ekipleri, daha düzenli, temiz ve sürdürülebilir kent yaşamı için çalışmalarına devam edecek.

"DAHA YAŞANILABİLİR BİR BODRUM İÇİN ÇEVREMİZİ KORUYALIM"

Kent sakinlerinden kamuya ait alanlara yazı yazmamaları, boyama veya kazıma işlemleri yapmamalarını rica eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; "Kamusal alanlara yapılan, Bodrum'un estetiğine uymayan yazı ve resimler hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu malına zarar veriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım" dedi.

(İHA)

13 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
