Kente veda! Tunceli Valiliğinden merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu eşyalarını toplayıp ayrıldı; son sözleri dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mayıs'ta bakanlık emrine alınan eski Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) güvenlik personeli, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek vedalaştı.

"BABAMIN MESLEKTAŞLARISINIZ HEPİNİZ"

Tekbıyıkoğlu, emniyet personeline yaptığı konuşmada, "Babamın meslektaşlarısınız hepiniz. Benim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz birbirinize emanetsiniz" dedi.

HELALLİK İSTEDİ: "BURAYA GELDİĞİMDE KAPINIZA GELECEĞİM"

Tekbıyıkoğlu, kurum amirleriyle vedalaşırken de "Buraya ilk geldiğim zaman hiçbirinizi tanımıyordum ama şu an tanıyıp çok sevdim. Bir görev için buraya geldiğimde hepinizi dostum olarak görüp, kapınıza geleceğimdir. Hepiniz hakkınızı helal edin" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmişti. İddiaya göre; törene "Ankara'dan gelen bir telefonla" izin verilmiş, bunun üzerine Tekbıyıkoğlu Merkez'e çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır