Kenya Devlet Başkanı Ruto’ya saldırı! Gübre fiyatlarına değindi, suratına ayakkabı fırlatıldı...

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Batı Kenya’daki Migori bölgesinde düzenlenen bir miting sırasında ayakkabı saldırısına uğradı. Hayat pahalılığına ilişkin konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından kendisine ayakkabı fırlatılan Ruto, saldırıyı koluyla savuşturdu ve yara almadan kurtuldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılıp gündem oldu.

GÜBRE FİYATLARINI ANINCA OLANLAR OLDU

Olay, Başkan Ruto’nun “Gübre fiyatlarını düşürüyoruz, doğru mu değil mi?” dediği sırada gerçekleşti. Ayakkabının sahneye düşmesiyle birlikte kısa süreli bir kargaşa yaşanırken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti. İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ruto, son dönemde Kenya’da hayat pahalılığı ve artan kamuoyu tepkileri nedeniyle vergi artışlarından geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bunun yanında bazı muhalefet üyelerini de kabineye dahil etmişti. Ancak halk Ruto'ya karşı tepkisini sürdürüyor.

O OLAY TEKRAR GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay, 2008 yılında Irak’ta dönemin ABD Başkanı George W. Bush’a gazeteci Muntazar el-Zeydi tarafından ayakkabı fırlatılmasını hatırlattı. Olayların benzerliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından da gündeme taşındı.

Zeydi olay sonrası yaptığı açıklamalarda, 2008’de Bush’a attığı ayakkabının olay yerinde ABD askerleri tarafından parçalanarak bir sembol haline gelmesinin önlendiğini söylemişti.