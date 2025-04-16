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Kepçe operatörü damada, iş makineleri ve traktörlerle düğün konvoyu

Yalova'da kepçe operatörü Erdem Kaya ile Firdevs Kaya’nın düğün konvoyuna, damadın arkadaşları iş makineleri ve traktörlerle katıldı.Kentte kepçe operatörlüğü yapan Erdem Kaya, Firdevs Kaya ile hayatını birleştirdi.

Kepçe operatörü damada, iş makineleri ve traktörlerle düğün konvoyu
Çiğdem Sevinç

Yalova'da kepçe operatörü Erdem Kaya ile Firdevs Kaya’nın düğün konvoyuna, damadın arkadaşları iş makineleri ve traktörlerle katıldı.

Kentte kepçe operatörlüğü yapan Erdem Kaya, Firdevs Kaya ile hayatını birleştirdi. Çiftin arkadaşları düğün için sürpriz hazırladı. İş makineleri ve traktörlerle düğün konvoyu oluşturan damadın arkadaşları, araçların üzerlerine ‘Mutluluklar’, ‘Bir yıldız daha kaydı’, ‘Erdem Abi seni de kaybettik’ şeklinde notlar yazdı. Damadın arkadaşları süslenen iş makineleri ve traktörlerle önce gelin almaya, ardından da düğün salonuna konvoy halinde gitti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

(DHA)

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Yalova
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