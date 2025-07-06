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Kepez’in can dostları emin ellerde

Kepez Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık kontrollerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kepez’in can dostları emin ellerde

Kepez Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalarda zorlu şartlarla karşılaşan sokak hayvanlarının hem beslenme hem de sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için sahada yoğun mesai harcıyor. Belediye bünyesindeki tesiste tamamen doğal yollarla üretilen organik mamalar, düzenli olarak beslenme alanlarına bırakılarak sıcak havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının dengeli ve sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor. Kepez Belediyesi ekipleri ayrıca, sahada göz damlası tedavileri, iç ve dış parazit uygulamaları gibi koruyucu sağlık hizmetlerini de gerçekleştiriyor.

SOKAK HAYVANLARININ BAKIMLARI YAPILIYOR

Düzenli kontrollerle sokak hayvanlarının genel sağlık durumları takip eden Kepez Belediyesi ekipleri vatandaşların sahiplendiği ya da bakımını üstlendiği hayvanlara yönelik iç-dış parazit tedavi desteği de sağlıyor. Sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Sokak hayvanları bizim sessiz dostlarımız. Özellikle yaz aylarında beslenmeleri ve sağlıkları açısından daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Belediye olarak onların yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayvan haklarına ve refahına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeyi sürdüreceğiz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kepez
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