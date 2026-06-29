Kerem Kınık açıkladı: Fatma Zehra Kınık Demir’in cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının karıştığı trafik kazası nedeniyle yargılandığını ve mahkemece verilen cezayı çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunduğunu duyurdu.

BABA KINIK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Kerem Kınık, yaptığı paylaşımda kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in cezaevinde olduğunu belirtti. Kınık, kızının karıştığı kaza nedeniyle yargılandığını ve verilen cezayı çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunduğunu ifade etti.

“KIZIM VE AİLEMİZ HEDEF GÖSTERİLİYOR”

Kınık açıklamasında, bazı medya organlarında kızı ve ailesinin hedef gösterildiğini savundu. Bu nedenle kamuoyuna bilgi verme gereği duyduğunu belirten Kınık, davaya ilişkin bazı ayrıntıları da paylaştı.

“KIZIM VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZA ALDI”

Davada şikayetçi bulunmadığını belirten Kınık, kızı Fatma Zehra Kınık Demir ile motosiklet sürücüsünün ceza aldığını söyledi. Kınık ayrıca Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nin kazaya ilişkin değerlendirmesinde iki sürücü ve hayatını kaybeden gencin kusurlu bulunduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fatma Zehra Kınık Demir’in karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay sonrası Demir hakkında dava açılmıştı.