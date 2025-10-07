HABER

Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu: O anlar kamerada

Ümraniye'de kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Atölyede maddi hasar oluşurken yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarından Yukarı Dudullu Mahallesi Ergün Sokak üzerinde bulunan bir kereste atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, 3 katlı atölyenin en üst katında kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada kıvılcımdan kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu: O anlar kamerada 1

YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

07 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
yangın Ümraniye
