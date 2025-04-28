Kereviz sapının faydaları nelerdir? Kereviz sapı yenir mi, ne yapılır, nasıl yenir?

Kendine has aromatik tadı ve keskin kokusu ile kendini fark ettiren kereviz, içeriğinde birçok vitamin ve insan sağlığına faydalı mineral barındırır. Ayrıca kereviz içeriğinde yer alan antioksidan ve flavonoid bileşenler insan vücudunu serbest radikallerden koruma konusunda da oldukça etkili bir sebzedir. Karbonhidrat içeriği çok düşük olduğu için de hem formunu korumak isteyen hem de kilo verme sürecinde olan kişilerin tercih ettiği bir lezzettir.

Kerevizin içeriğinde yüksek oranda su bulunması ile de sağlıklı bir sebze olarak kabul edilir. Hem gövdesi hem de sapı ile salatalardan çorbalara kendine yer bulan kereviz ayrıca haşlaması ve salçalı yemeği ile de sofraları süsler. Ayrıca kereviz sapının da bilinen birçok faydası vardır.

Kereviz sapının faydaları nelerdir?

İçeriğinde birçok faydalı bileşen barındıran kereviz sapı, lifli yapısı ve vitaminler içermesi ile diyet listelerinde de yer alan ve doktorların önerdiği yiyeceklerden biridir. A, C ve K vitaminleri ile kalsiyum, sodyum gibi farklı ve yararlı mineralleri de içeriğinde barındırır. Kereviz sapının faydalarından bazıları şunlardır:

Beyin sağlığını korumada destekleyicidir.

Mide sağlığını korur.

İçeriğindeki su oranı sayesinde vücuttaki pH dengesini korur.

İltihaplı romatizmaya iyi gelir.

Gut hastalığına iyi gelir.

Kanser önleyici özelliği vardır.

Kalp sağlığını destekler.

Damar sağlığını destekler.

Kan basıncını dengeler.

Kolesterolü düşürür.

Bağışıklığı güçlendirme özelliği bulunduğu için vücudu çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli tutar.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Kabızlığa iyi gelir.

Ödem söktürür.

Uzun süre tok tutan lifli bir yapısı vardır.

Kereviz sapı yenir mi? Kereviz sapı nasıl yenir?

Mineral açısından da oldukça zengin olan kerevizin sap kısmı, cildi serbest radikallere karşı korur. Bu sayede yaşlanma belirtilerini azaltır ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Yenilebilen kereviz sapının suyu da içilebilmektedir. İlk kez kereviz sapı tüketecek olanlar için biraz yadırganabilir bir tadı olan kereviz sapı direkt olarak tüketilebildiği gibi salatalarda ya da çorbalarda da kullanılabilir.

Her ne kadar yararları ile bilinse de her besin gibi kereviz ve kereviz sapı da dikkatli olarak ve yeterli oranlarda tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Eğer bilinçsizce ve olması gerekenden daha fazla miktarlarda tüketilirse bazı zararları dokunabilir ya da bazı yan etkileri görülebilir. Örnek birkaç durum şunlardır:

İçindeki oksalat nedeni ile böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilmektedir.

İçerdiği lifler ile sindirim sorunları oluşabilir. Şişkinlik, ağrı ya da gaz oluşumuna neden olabilir.

Emziren kadınlar ya da hamile kişilerin de dikkatle tüketmesi gereken kereviz rahim kasılmalarına da yol açabilir.

Kan basıncını düşürebilir.

Yüksek tansiyon hastaları için tansiyon dengesizliğini tetikleyebilir.

Cilde direkt olarak temas ederse cildin güneş karşısında daha hassas bir hale gelmesine neden olabilir.

Kereviz sapından ne yapılır?

Ciltten bağırsaklara birçok farklı açıdan faydalı ve genel insan sağlığını destekleyici özelliği bulunan kereviz sebzesinin sapından da yararlanılabilir. Suyuna ekmek banılabileceği ya da bir öğünde hızlıca ve uzun süre tok tutabilecek yemekler yapılabileceği gibi salatalara da eklenebilir. Ayrıca kereviz sapından kereviz sapı suyu da hazırlanabilir. Kereviz sapı suyu siyah noktalara iyi gelir, karaciğeri temizler, yeme isteğini bastırır. Oldukça kolay hazırlanan tarifi ve gerekli olan malzemeler ise şu şekildedir:

Malzemeler

3 adet kerevizin sap kısmı

1 demet maydanoz

1 limonun suyu

3 bardak su

Hazırlanışı

Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır.

Blender'da çekilir.

Elde edilen sulu karışım süzülür.

Kolayca hazırlanan kereviz sapı suyu kür olarak 1 hafta ya da 21 gün kullanılabilir. Ancak mutlaka doktor önerisi ve onayı olmalıdır.