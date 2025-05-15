Kerkük'te ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı. AA muhabirine konuşan Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Kahya, kara yoluyla ilk kafilenin yola çıktığını belirtti. İlk kafilede 335 kişinin bulunduğunu aktaran Kahya, "Hacı adayları için tüm kolaylıklar sağlandı ve sorun yaşamadık." dedi.

ÖNCE NECEF SONRA SUUDİ ARABİSTAN

Kahya, Kerkük'ten yola çıkan bu ilk kafilenin Necef kentinde kısa bir mola verdikten sonra Suudi Arabistan sınırına yöneleceğini ifade etti.

Organizasyonun Kerkük Hac ve Umre kurulu tarafından titizlikle gerçekleştirildiğini dile getiren Kahya, Kerkük'ten hava yoluyla ilk kafilenin ise 17 Mayıs'ta uğurlanacağını söyledi.

Kahya ayrıca, Kerkük'ten kutsal topraklara kara ve hava yoluyla uğurlanacak hacı kafilelerinin 22 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve gidenlerin ortalama 40 gün kutsal topraklarda kalacağını kaydetti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır