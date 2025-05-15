HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kerkük'te ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Irak Hac ve Umre Kurulu tarafından gerçekleştirilen hac organizasyonu kapsamında, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan Kerküklü hacı adaylarının ilk kafilesi bugün kara yoluyla kutsal topraklara hareket etti.

Kerkük'te ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı. AA muhabirine konuşan Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Kahya, kara yoluyla ilk kafilenin yola çıktığını belirtti. İlk kafilede 335 kişinin bulunduğunu aktaran Kahya, "Hacı adayları için tüm kolaylıklar sağlandı ve sorun yaşamadık." dedi.

ÖNCE NECEF SONRA SUUDİ ARABİSTAN

Kahya, Kerkük'ten yola çıkan bu ilk kafilenin Necef kentinde kısa bir mola verdikten sonra Suudi Arabistan sınırına yöneleceğini ifade etti.

thumbs_b_c_a5ba0dde4ec6c4966c39ee8b7c07ec4c

Organizasyonun Kerkük Hac ve Umre kurulu tarafından titizlikle gerçekleştirildiğini dile getiren Kahya, Kerkük'ten hava yoluyla ilk kafilenin ise 17 Mayıs'ta uğurlanacağını söyledi.

Kahya ayrıca, Kerkük'ten kutsal topraklara kara ve hava yoluyla uğurlanacak hacı kafilelerinin 22 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve gidenlerin ortalama 40 gün kutsal topraklarda kalacağını kaydetti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldıSağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Ters yön dehşeti! Sürücüden acı haberTers yön dehşeti! Sürücüden acı haber

Anahtar Kelimeler:
Irak Kerkük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Rusya lideri Putin kritik ismi görevden aldı!

Rusya lideri Putin kritik ismi görevden aldı!

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.