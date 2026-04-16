Kerkük Valisi Türkmen Cephesi Başkanı Seman Ağa oldu: Valilik görevi 100 yılın ardından Türkmenlerde

Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Irak'ın Kerkük kentine yaklaşık 100 sonra ilk kez Türkmen vali atandı. Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa kentin yeni valisi seçildi. Kerkük İl Meclisi'nde gerçekleştirilen oturuma 14 üye katılırken, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) toplantıyı boykot etti.

KERKÜK VALİLİĞİNİ TÜRKMEN CEPHESİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Kerkük İl Meclisi'nin sabah saatlerinde yapılması planlanan oturum, yasal çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Oturum daha sonra saat 18.00'e ertelendi. Bu süreçte ITC Genel Başkanı Ağa, yoğun ilgi ve kalabalık eşliğinde Kerkük Valiliği binasına ulaştı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumda yapılan oylamanın ardından Ağa, resmen Kerkük Valisi olarak seçildi.

"KERKÜK'TE 100 YILLIK BİR ÖZLEMİ SONA ERDİREN TARİHİ BİR SÜRECE TANIKLIK EDİYORUZ"

Seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Ağa, bir Türkmen'in bu göreve gelmesinin tarihi önem taşıdığını vurguladı. Ağa, "Bir yıl önce verdiğimiz söz bugün gerçekleşti. Kerkük'te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm Türkmen halkına hayırlı olsun. Artık Kerkük'ün valisi bir Türkmen" ifadelerini kullandı.

Ağa'nın yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valisi seçilmesi Türkmenler tarafından sevinçle karşılandı. Binlerce Türkmen vatandaşı ellerinde ITC ve Türkmeneli bayrakları taşıyarak kentin önemli caddelerinde sevinç turu attı.

KERKÜK VALİLİĞİ 100 YILIN ARDINDAN TÜRKMENLERE GEÇTİ

Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa’yı seçti.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

16 Nisan 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
