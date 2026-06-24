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Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özcan'ın istifası, partinin sistemine işlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Keşan’da, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, CHP’den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan’ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ"

CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP den istifa etti 1

YÜZDE 53 OY ALMIŞTI

Mehmet Özcan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yüzde 53,11 oy alarak Keşan Belediye Başkanı seçilmişti. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi.

Kaynak: DHA

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Keşan CHP
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