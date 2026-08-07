HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde. Erdoğan, Cidde'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında "Mekke Savunma Anlaşması" imzalandı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı, hepsine saldırı kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde gözler üçlü zirveye çevrildi. Erdoğan’ın Muhammed bin Selman ve Şahbaz Şerif’le görüştüğü programın en dikkat çeken başlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ı savunma alanında aynı masada buluşturan anlaşma oldu.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 1

ERDOĞAN, PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için saat 07:30'da Ankara Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a hareket ederek Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 4

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 5

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 6

İMZALAR ATILDI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Paksitan, "Mekke Savunma Anlaşması"nı imzaladı.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 7

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ziyaret ve anlaşma hakkında yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 8

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 9

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Son dakika | İmzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da: 3 ülkeden kritik savunma hamlesi 10

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşın seyri değişebilir! 'Sızıntı, İran'ı cesaretlendirebilir' Savaşın seyri değişebilir! 'Sızıntı, İran'ı cesaretlendirebilir'
Türkiye'ye dönüşleri aşama aşama belli oldu! Erdoğan'dan kritik talimat Türkiye'ye dönüşleri aşama aşama belli oldu! Erdoğan'dan kritik talimat
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapıkule yolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralıKapıkule yolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Siirt’te maddi hasarlı kazaSiirt’te maddi hasarlı kaza
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
yanlis bence irana karsi suudiler kendi yanina cekmeye calisiyor suudileri işbirligi demek israil ile işbirligi demek
Suudi lere güvenilmez niye böyle bir hataya düşüyoruz Suudi krallığı kendini koruyamıyor bütünü abd ye bağlı
Çok doğru
Sanırım Reiz seçimin parasını buldu pek yakında vizyona girer !!!!!!!
Para zaten var sana bana gelince emekliye yok,her yere yağmur gibi para aktarılıyor
iran yoksa boş
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.