Keşan’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde önce refüjdeki beton çiçekliğe ardından aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mustafa Fidan

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde Rasim Ergene Caddesi üzerinden Adalet Sarayı istikametine giden Y.Ç. yönetimindeki 34 UH 3211 plakalı otomobil, Damla Sokak kesişimine geldiği sırada, kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan çiçekliğe ardından aydınlatma direğine çarptı.

Keşan’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı 1

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, sürücü Y.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

