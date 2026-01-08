HABER

Keşan’da tekne battı, çatılar uçtu, iş yerleri hasar gördü

Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bazı evlerin çatıları uçarken, Yayla köyü sahilindeki bir iş yerinin kaplamaları söküldü.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından, Keşan ilçe genelinde de esen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı apartmanların çatıları uçtu. Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda kopmak üzere olan ve tehlikeye sebep olacak malzemeleri sökerek aşağı indirdi.

TEKNE BATTI

Öte yandan, Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilindeki bir iş yerinin dış cephe kaplamasındaki malzemeler sökülerek yere düşerken, Yayla Sahili Balıkçı Barınağı’nda bağlı bulunan bir tekne, su alarak battı.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Yayla köyü sahilinde turizm tesisi bulunan Mustafa Altunhan, şiddetli rüzgar nedeniyle Saros Körfezi’nde oluşan dalgaların tesise ulaştığı anlarda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ben böyle bir şey görmedim. Eskiden 2 gün esen lodos 10 günden veri öyle bir şiddetli ki tesislerin içerisine giremiyorum. Her yer su altında kaldı" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

