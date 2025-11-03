HABER

Keşan’da polisin durdurduğu 4 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi’nde farklı gün ve saatlerde yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurduğu S.M.’nin üst aramasında, peçetelere sarılı 11 gram uyuşturucuya bulanmış tütün, M.Ç.’nin üzerinde 5,18 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ve 14 sentetik ecza ele geçirildi. Polisin üst araması yaptığı V.O. ve G.Ç.’nin üzerinde de 6,43 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ile alüminyum folyo kağıtlar içerisinde 4,99 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M., M.Ç., V.O. ve G.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Edirne
