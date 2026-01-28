HABER

'Kesik baş' cinayetinde taksi şoförü konuştu: "İyi ki beni de ikiye bölmediler"

Şişli'deki kesik baş cinayetinde ortaya çıkan yeni ifade dikkat çekti. Olay günü yaşananları anlatan taksi şoförü Ahmet Güner "İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Karakol yüzü görmüş bir insan değilim. Tuhaf geldi. İçimden ‘Bunlar beni de ikiye bölmediler’ iyi ki dedim" diye konuştu.

Hazar Gönüllü

Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın (36) başı kesilmiş cesedi Şişli'de çöp konteynerinde bulunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayın perde arkası aralanmaya devam ediyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KONUŞTU

taksi şoförü Ahmet Güner, olay günü yaşananları 24 TV'ye anlattı. Katil zanlılarından hiç şüphelenmediğini belirten Güner, Ümraniye'de yolcusunu indirdikten sonra çarşıda el eden iki kişiyi aracına aldığını, zanlılardan birinin ön koltukta, diğerinin arka koltukta oturduğunu söyledi.

"SAKİNDİLER, TELAŞLARI YOKTU"

Güner olayla ilgili “Benim gördüğüm bir büyük valiz, 2 küçük çanta vardı. Son derece sakindiler. Hiçbir telaşları yoktu. Kendi aralarında da dikkat çekici bir konuşma olmadı" diye konuştu.

Güner, zanlıların önce Fındıkzade'ye gitmek istediklerini, sonra yolculuk sırasında fikir değiştirip Şişli'deki bir otelin önünde inmek istediklerini ifade etti.

"İYİ Kİ BENİ DE İKİYE BÖLMEDİLER"

Cinayeti, polisin ifade için kendisini araması ile öğrendiğini belirten Güner “İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Karakol yüzü görmüş bir insan değilim. Tuhaf geldi. İçimden ‘Bunlar beni de ikiye bölmediler’ iyi ki dedim. Görmüyoruz sonuçta, bıçağı soksa öldüm gittim” diye konuştu. Güner, taksi içi kamera görüntülerini de polise teslim ettiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yı Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı belirlenmişti.

Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K.'nın yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K.'nın de bu nedenle yakalandığı öğrenilmişti.

Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T.'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K.'nın da geldiği tespit edilmişti.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

