HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kesinleşmiş hapis cezaları olan 10 şüpheli, yakalanıp tutuklandı

Bartın'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Kesinleşmiş hapis cezaları olan 10 şüpheli, yakalanıp tutuklandı

Bartın Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, kentte 2 yıl içerisinde çeşitli suçlara karışarak kesinleşmiş hapis cezası alanlara yönelik operasyon düzenlendi. 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Kasten öldürme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından haklarında 5 ay ile 18 yıl 4 ay arası değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, Sakarya ve İstanbul’da yakalandı. O.A., M.A., M.S., T.A., E.S.Ç., A.İ.A, R.C., C.Ç., G.T. ve E.G. Bartın’a getirilirken, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da işçi servisi alev topuna döndüSakarya’da işçi servisi alev topuna döndü
Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştularBir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Anahtar Kelimeler:
Ceza Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Evden siyah torbalarla çıkarıldı! Savunması pes dedirtti

Evden siyah torbalarla çıkarıldı! Savunması pes dedirtti

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.