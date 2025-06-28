Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde M.Ç. isimli şahsın "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Aynı çalışma kapsamında, M.M.Y. isimli şahsın da "Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.