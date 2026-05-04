Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Erzurum’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı mevcut olan Ş.K.Y. ve B.H.Ö. isimli iki şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Kesinleşmiş cezaları bulunan firari hükümlüler, tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

