HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 19:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik Fethiye ilçesinde Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğince yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Hakkari İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

AW403294_01

Yakalanan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi cezaevine teslim edildi.

(İHA)

Gelenek bozulmadı! İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğuGelenek bozulmadı! İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu
NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söylediNATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi
Anahtar Kelimeler:
tem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Futbol kuralları değişiyor!

Futbol kuralları değişiyor!

Binali Yıldırım'ın o sözlerine dikkat çekti: "Sanki daha önceden söz verilmiş gibi"

Binali Yıldırım'ın o sözlerine dikkat çekti: "Sanki daha önceden söz verilmiş gibi"

Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor!

Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor!

Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Emekliliğini istedi

Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Emekliliğini istedi

Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı!

Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.