Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik Fethiye ilçesinde Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğince yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Hakkari İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi cezaevine teslim edildi.

(İHA)