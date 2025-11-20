Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Dalaman’da yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda İzmir Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahlı Terör Örgütüne üye olma (FETÖ) suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.C.C. isimli şahıs ikametinde yakalandı. R.C.C. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır