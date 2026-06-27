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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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