HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Muğla'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Muğla'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Çetibeli Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salonu terk ettiler! Netanyahu'ya BM'de büyük şokSalonu terk ettiler! Netanyahu'ya BM'de büyük şok
Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi!Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi!

Anahtar Kelimeler:
fetö Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.