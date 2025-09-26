Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Muğla'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Çetibeli Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır