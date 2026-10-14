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Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti

İzmir’in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması sürüyor.

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti

İzmir’in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması sürüyor. Türkiye’den 12 takım ile 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takımın yer aldığı yarışmada 742 personel görev alıyor.

İzmir’in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması devam ediyor. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı’nda düzenlenen yarışmaya, 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takımın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 takım katılıyor. 5 hakemin görev yaptığı, 25 yerli ve 26 yabancı gözlemcinin takip ettiği organizasyonda toplam 742 personel görev alıyor.

Yarışmaya dair bilgilendirmelerde bulunan Jandarma Binbaşı Mehmet Koyuncu, "Boran Keskin Nişancı Yarışması her yıl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, en iyi keskin nişancıları seçmek için düzenlenen kıyasıya rekabetin olduğu en iyilerin yarıştığı seçkin bir keskin nişancı yarışmasıdır. İsmi, ilk yıllarda düzenlenen keskin nişancı yarışmasının mevsim şartları itibariyle soğuk ve fırtınalı bir zamanda yani kar boran içerisinde icra edilmesinden ve de ilk yerli milli keskin nişancı tüfeğimiz olan Bora-12’den gelmektedir" ifadelerini kullandı.
Yarışmada Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki birliklerin edindiği başta terörle mücadele ve meskun mahal operasyonlarındaki tecrübenin aktarılmasının hedeflendiğini ifade eden Binbaşı Koyuncu, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve personelin aidiyet duygusunun geliştirilmesi, aynı zamanda bilgi ve becerilerin geliştirmesi, farklı birlikler arasındaki tecrübe paylaşımının arttırılması amaçlanmıştır. Yarışma artarak devam eden bir ilgi ile önce Türkiye’de sonra uluslararası seviyede kendisini göstermiş ve her yıl farklı atışları ve karmaşık muharebe sahasını yansıtan senaryoları da içeren bir yarışma haline gelmiştir."

16 Ekim’in Seçkin Gözlemci Günü olarak belirlendiği yarışma 17 Ekim’de ödül töreni ile sona erecek. Organizasyon kapsamında 44 firma, geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri 14-17 Ekim tarihleri arasında alanda kurulan stantlarda sergileyecek.

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 1

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 2

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 3

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 4

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 5

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 6

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 7

Keskin nişancılar Boran-8’de nefes kesti 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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