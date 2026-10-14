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Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 27 adrese gerçekleştirilen baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.

Soruşturmanın, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/13270 sayılı dosyası kapsamında şüpheli B.H.'ye ait cep telefonunun incelenmesiyle genişletildiği öğrenildi. Çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşma kayıtları tespit edildi. Elde edilen deliller üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kapsamlı araştırma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi. Şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri değerlendirilen gelirlerle kendileri ve aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edindikleri belirlendi. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi olduğu, diğer şüphelilerin ise panel yönetimi, para transferleri, banka hesabı temini ve teknik destek gibi farklı görevler üstlendikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının korunması amacıyla şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu.

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı 1Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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