KGM, "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

