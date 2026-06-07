"Mutlak butlana" Kerem Kılıçdaroğlu da sıcak bakmadı: "Ben de onaylamıyorum"

CHP'deki mutlak butlan krizinin yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönüp Özgür Özel cephesinin karara tepki göstermesi taraflar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun da "Bu durumu ben de onaylamıyorum" dediği öne sürüldü.

'KEREM KILIÇDAROĞLU' İDDİASI: "HOŞNUT DEĞİLİM"

Gazeteci Deniz Zeyrek, bir izleyicisinin Kerem Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu söylediğini ifade etti. Zeyrek'in aktardığına göre Kerem Kılıçdaroğlu söz konusu kişiye CHP'deki gelişmelerle ilgili "hoşnut olmadığını" söyledi.

"BU DURUMU BEN DE ONAYLAMIYORUM"

Bir başka izleyicisinin ise Kerem Kılıçdaroğlu’na tepki içeren bir mail attığını söyleyen Zeyrek, izleyicisinin Kerem Kılıçdaroğlu’ndan geldiğini belirttiği maili de aktardı. Buna göre Kerem Kılıçdaroğlu’nun “Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum. Ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla” yanıtını verdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı, parti içinde yeni bir genel başkanlık tartışmasının fitilini ateşledi. Mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi, Özgür Özel cephesinde sert tepkiyle karşılandı.