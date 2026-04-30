KGM'den dolandırıcılık amaçlı SMS'lere karşı uyarı: "Vatandaşlara SMS gönderilmemektedir"

Karayolları Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık amaçlı SMS'lere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" denildi.

KGM'den dolandırıcılık amaçlı SMS'lere karşı uyarı: "Vatandaşlara SMS gönderilmemektedir"

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza; 'HGS Borcu', 'Elektronik Geçiş Ücreti' 'Hız İhlali Resmî Hatırlatması', 'Trafik Kontrol İhlali', 'Elektronik Geçiş İhlali', 'Geçiş Ücreti Bildirimi' ve benzeri konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderildiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

KGM den dolandırıcılık amaçlı SMS lere karşı uyarı: "Vatandaşlara SMS gönderilmemektedir" 1

KGM SMS KONUSUNDA UYARDI: DOLANDIRICILARA DİKKAT

Dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemlerden birinin de sahte internet bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda; kurumların resmî internet adreslerini taklit etmek amacıyla "kurum adı + gov.tr" uzantıları çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek (örneğin; doğru web adresi olan kgm.gov.tr yerine kgm.htlgid.help/secure/gov-tr, kgm.ngpmit.cc/secure/gov-tr gibi değiştirilmekte ve vatandaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır.

KGM den dolandırıcılık amaçlı SMS lere karşı uyarı: "Vatandaşlara SMS gönderilmemektedir" 2

"VATANDAŞLARA SMS YOLUYLA ÖDEME BİLDİRİMİ GÖNDERİLMEMEKTEDİR"

Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç/ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde, işlem SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil; doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

30 Nisan 2026
30 Nisan 2026

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

